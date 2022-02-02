Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка присвятила пісню нині покійному лідеру "Скрябіна" Кузьмі, звернулася до нього у роковини смерті.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram українська співачка Наталія Могилевська, яка багато років тому здружилася з легендарним українським співаком, музикантом та лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком (Кузьмою), вшанувала його память у роковини смерті.

Могилевська опублікувала відео, де співає пісню " PERSONAL JESUS", у якому вона просить друга "Дай мені своє тепло в дорогу", яку присвятила покійному музиканту, та підписала пост словами Кузьми.

"Я хотів би сказати дуже багато тобі, моя країно! Молюся за тебе. Твій PERSONAL JESUS. Кузьма.

Сумую без тебе, друже! 💔", - з болем написала Могилевська.

Шанувальники згадали про кумира: "Ти будеш живий, поки ми живі! Наш герой, Кузьма! ❤️🔥🌹", "Таких як він більше не буде... Вічна пам'ять🕯️", "👏🙏 молись за нашу Неньку, любий Кузьма 🙏", "Дуже шкода, що пішов так рано 😢😢😢", "Назавжди в наших серцях 😢", "💥💥💥💥Світи нам Кузьма👏👏👏".

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко розбився 2 лютого 2015 року під Лозуваткою. Його позашляховик влетів у молоковоз. Звістка про смерть патріота України сколихнула усіх.

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Нагадаємо, що Білик наснився пророчий сон про трагедію з Кузьмою Скрябіним: "Я ридала, як за братом".

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