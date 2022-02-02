Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram українська співачка Наталія Могилевська, яка багато років тому здружилася з легендарним українським співаком, музикантом та лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком (Кузьмою), вшанувала його память у роковини смерті.
Могилевська опублікувала відео, де співає пісню " PERSONAL JESUS", у якому вона просить друга "Дай мені своє тепло в дорогу", яку присвятила покійному музиканту, та підписала пост словами Кузьми.
"Я хотів би сказати дуже багато тобі, моя країно! Молюся за тебе. Твій PERSONAL JESUS. Кузьма.
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Сумую без тебе, друже! 💔", - з болем написала Могилевська.
Шанувальники згадали про кумира: "Ти будеш живий, поки ми живі! Наш герой, Кузьма! ❤️🔥🌹", "Таких як він більше не буде... Вічна пам'ять🕯️", "👏🙏 молись за нашу Неньку, любий Кузьма 🙏", "Дуже шкода, що пішов так рано 😢😢😢", "Назавжди в наших серцях 😢", "💥💥💥💥Світи нам Кузьма👏👏👏".
Нагадаємо, що Андрій Кузьменко розбився 2 лютого 2015 року під Лозуваткою. Його позашляховик влетів у молоковоз. Звістка про смерть патріота України сколихнула усіх.
Раніше Politeka повідомляла, що день пам'яті Кузьми Скрябіна, в мережі з'явилося одне з останніх його інтерв'ю: "Чувак, не вистачає тебе...".
Нагадаємо, що Білик наснився пророчий сон про трагедію з Кузьмою Скрябіним: "Я ридала, як за братом".
Також Politeka писала, що "Подзвонила Руслана з ультиматумом": Козловський розповів, як Могилевська і Кузьма Скрябін вирішили його долю.