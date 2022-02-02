Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая посвятила песню ныне покойному лидеру "Скрябина" Кузьме, обратилась к нему в годовщину смерти.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram украинская певица Наталья Могилевская, которая много лет назад сдружилась с легендарным украинским певцом, музыкантом и лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко (Кузьмой), почтила его память в годовщину смерти.

Могилевская опубликовала видео, где поет песню "PERSONAL JESUS", в которой она просит друга "Дай мне свое тепло в дорогу", которую посвятила покойному музыканту, и подписала пост словами Кузьмы.

"Я хотел бы сказать очень много тебе, моя страна! Молюсь за тебя. Твой PERSONAL JESUS. Кузьма.

Скучаю без тебя, дружище! 💔", - с болью написала Могилевская.

Поклонники вспомнили о кумире: "Ты будешь жив, пока мы живы! Наш герой, Кузьма! ❤️🔥🌹", "Таких как он больше не будет... Вечная память 🕯️ ", " 👏🙏 Молись за нашу Неньку, дорогой Кузьма 🙏 ", "Очень жаль, что ушел так рано 😢😢😢 ", "Навсегда в наших сердцах 😢 "," 💥💥💥💥 Свети нам Кузьма 👏👏👏".

Напомним, что Андрей Кузьменко разбился 2 февраля 2015 года под Лозоваткой. Его внедорожник влетел в молоковоз. Известие о смерти патриота Украины всколыхнуло всех.

Ранее Politeka сообщала, что день памяти Кузьмы Скрябина в сети появилось одно из последних его интервью: "Чувак, не хватает тебя...".

Напомним, что Билык приснился пророческий сон о трагедии с Кузьмой Скрябиным: "Я рыдала, как за братом".

Также Politeka писала, что "Позвонила Руслана с ультиматумом": Козловский рассказал, как Могилевская и Кузьма Скрябин решили его судьбу.