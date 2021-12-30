Віталій Козловський - співак, який також зараз працює ведучим на одному з музичних телеканалів, передає Politeka.net.
29 грудня артист називає своїм творчим днем народження, тому в сторі він вирішив розповісти історію розвитку кар'єри.
Коли Віталію Козловському було 18 років, він працював в балеті у співачки Руслани, але вирішив взяти участь в популярному шоу "Шанс". Наставниками на програмі були зірки Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін, а Діма Коляденко займався постановкою номера.
Під час зйомок співакові надійшов дзвінок.
"За годину до виступу подзвонила Руслана з ультиматумом: якщо роблю кар'єру артиста, то шлях в її балет закритий", - розповів Віталій Козловський.
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Тоді співак засмутився, але тільки після зйомок, він дізнався, що це було частиною шоу, і ніякого ультиматуму не ставилося.
Все ж телеведучий згадує цей досвід, як один з кращих.
"У цій історії з теплом і вдячністю думаю про кожного, хто допомагав, підтримував і зробив свій внесок у мою перемогу", - написав Віталій Козловський.
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