Як передає Politeka.net, Микита Добринін вирішив показати, як насолоджується останніми днями відпочинку на Сейшелах і проводить час на узбережжі. Нещодавно на нього і його дружину обрушився потік критики через часті скарги на відпустку з дитиною, хоча це було їх рішення. Після цього пара поспішила виправдатися і заявила, що це їхня справа.

Після цього Добринін і квіткова заявили, що жінки в соціальних мережах роздають занадто багато порад, багато критикують і недоречно пишуть якісь особисті теми. Зараз вони з дружиною вирішили обговорювати більш нейтральні теми.

"Не будіть мене, благаю, я бачу сни. Сни про ... напишіть зараз свої версії, що може снитися?😴» - писати Микита під кадрами.

У мережі розсудили: "Сніговий Київ!))); Про те, як Даша вселилася в моє тіло😂; Про те що б скоріше повернутися додому☺️🤍; Про такому ж відпочинку 😢; Прекрасному😍; Як би це сумно не звучало, але мабуть сни про дорогу додому😂🤔; Сни про сонячній, прекрасній погоді😍; ...про те, як Лев дорослішає, ви займаєтеся улюбленою справою, і що в найближчому майбутньому у нього проріжуться всі зубки і не буде стільки плачу 😁».

До цього на своїй сторінці в Instagram Добринін вирішив заговорити про ненависть жінок один до одного. Він пояснив, що не розуміє, як можна не підтримувати один одного, коли потрапляєте в одні і ті ж ситуації і розуміння краще, ніж у жінок і чоловіків.

"Будь це заздрість або конкуренція, важливо пам'ятати, що всі ці злісні висловлювання не покращують якість нашого життя. Навіщо хейтити, якщо можна підтримати? Навіщо заздрити, якщо можна напружитися і досягти такого ж результату?"- висловився Добринін.



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