Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво не тільки успішний ресторатор, а й суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка також веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішив записати відео, на якому спробував смак дитинства українців.
Ектор на відео відрізав шматок хліба, намочив його, а після цього додав цукор. Зірка спробував легендарний бутерброд, який багато хто пам'ятає з дитинства.
"Пробую ваше дитинство на смак.
Мені все розповіли. Тепер я бачив це своїми очима. Готував своїми руками..",- написав Ектор.
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Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Не той зовсім хліб", " шматочок хліба, зверху полити трохи домашнім соняшниковою олією (яке пахне), підсолити і їсти. Досі обожнюю таке)))", " краще в молоко, а не воду. І краще інший хліб взяти, наприклад," цеглинка"," печена картопля в багатті", " хліба скоринку натерти часником, скропити раст. маслом і посипати сіллю", " Дайте Ектору ще сухий кисіль в брикеті погризти.....".
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