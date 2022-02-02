Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво не только успешный ресторатор, но и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решил записать видео, на котором попробовал вкус детства украинцев.





Эктор на видео отрезал кусок хлеба, намочил его, а после этого добавил сахар. Звезда попробовал легендарный бутерброд, который многие помнят с детства.

"Пробую ваше детство на вкус.

Мне всё рассказали. Теперь я видел это своими глазами. Готовил своими руками..", - написал Эктор.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Не тот совсем хлеб", "Кусочек хлеба, сверху полить немного домашним подсолнечным маслом (которое пахнет), подсолить и кушать. До сих пор обожаю такое)))", "Лучше в молоко, а не воду. И лучше другой хлеб взять, например, "кирпичик", "Печёная картошка в костре", "Хлеба корочку натереть чесноком, сбрызнуть раст. маслом и посыпать солью", "Дайте Эктору ещё сухой кисель в брикете погрызть.....".

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