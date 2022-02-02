Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - український популярний музикант, який прославився з групою" Бумбокс", яку організував ще в 2004 році. На сторінці групи з'явилася інформація, що учасники колективу скоро полетять з України, відправившись в Америку.
"Бумбокс USA & Canada Tour 2022
4 mar San Francisco
5 mar Seattle
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6 mar Los Angeles
8 mar Miami
11 mar New York
12 mar Chicago
13 mar Toronto", - написано було в пості.
На фото Хливнюк стояв посеред вулиці якогось американського міста.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Але ж ще Бердичів і Коростень!", "Welcome! Де дивитися квитки в Майамі?", "Кайф", "це прорив, вітаю", "Круто", "Ого, це що, Таймсквер", "удачі", " я побачив фото. Вчора бачив новину, що ви в Білій Церкві, думаю, нічого собі місто піднялося".
Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк у стильному вбранні пішов у відрив на концерті
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