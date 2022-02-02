Співачка Ані Лорак( Кароліна Куєк), яка нещодавно вирушила на відпочинок, вирішила вразити образом в маленькому купальнику.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак вирішила поділитися вельми барвистими кадрами з розкішного курорту, куди вирушила кілька днів тому. Причому Кароліна не соромиться свого тіла, показуючи вдалий загар в маленькому блискучому купальнику.

Ані Лорак всіляко насолоджується відпочинком на курорті, тому у неї з'явилося в Instagram досить багато кадрів з пляжу. У блискучому купальнику на маленьких зав'язках вона повеселилася на березі від душі.

Заради такої Фігури Зірка дотримується режиму спеціального харчування, чергує дієти і завжди обмежує харчування, коли набирає зайвого.

"Не важливо, скільки днів у твоєму житті. Важливо, скільки життя в твоїх днях🙏 🏻 ❣" - пише Лорак.

У мережі відповіли: "яка гарна! 😍 гарного відпочинку, Кароліна! ❤ ️ ; Яка фігура🔥 гарного відпочинку вам!❤ ️ ; Нереально красива фотографія😍 🔥; до чого ж ваша посмішка хороша! 😍 посміхайтеся завжди і скрізь! ❤ ️ ; Приголомшливо красива і фігура, і душа❤; красуня, що випромінює щастя 😍❤️; як завжди, прям в точку💔; гарного Вам відпочинку!😍 ; Морська дівчинка😍 🔥».

Ми також писали, як правило співачка вкрай рідко показує свої образи з дому або відпочинку. Причому артистка не говорить про свої успіхи в спортзалі. Перед відпочинком і важливими концертами вона самостійно приводить себе в порядок.

"Ви вже чули про наш дует?"- пише артистка під новими кадрами з відпочинку.

На нових кадрах в сторі Лорак показала всю себе, не забувши згадати також і про свою нову пісню.

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