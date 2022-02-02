Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая недавно отправилась на отдых, решила впечатлить образом в маленьком купальнике.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак решила поделиться весьма красочными кадрами из роскошного курорта, куда отправилась несколько дней назад. Причем Каролина не стесняется своего тела, показывая удачный загар в маленьком блестящем купальнике.

Ани Лорак всячески наслаждается отдыхом на курорте, поэтому у нее появилось в Инстаграм довольно много кадров из пляжа. В блестящем купальнике на маленьких завязках она повеселилась на берегу от души.

Ради такой фигуры звезда соблюдает режим специального питания, чередует диеты и всегда ограничивает питание, когда набирает лишнего.

«Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях🙏🏻❣» - пишет Лорак.

В сети ответили: «Какая красивая! 😍 хорошего отдыха, Каролина! ❤️; Какая фигура🔥 Хорошего отдыха вам!❤️; Нереально красивая фотография 😍🔥; до чего же ваша улыбка хороша! 😍 улыбайтесь всегда и везде! ❤️; Потрясающе красива и фигура, и душа❤; Красотка , излучающая счастье 😍❤️; Как всегда, прям в точку💔; Хорошего вам отдыха!😍; Морская девочка😍🔥».

Мы также писали, как правило певица крайне редко показывает свои образы из дома или отдыха. Причем артистка не говорит о своих успехах в спортзале. Перед отдыхом и важными концертами она самостоятельно приводит себя в порядок.

"Вы уже слышали про наш дуэт?" - пишет артистка под новыми кадрами из отдыха.

На новых кадрах в Стори Лорак показала всю себя, не забыв упомянуть также и о своей новой песне.

Напомним, невеста экс-мужа Ани Лорак в крошечном купальнике устроила пляжные танцы с подружкой

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