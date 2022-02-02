Анджеліна Джолі в білому вбранні показала, за що її образи люблять в соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі у минулому любила влаштовувати романтичні і навіть милі фотосесії, а також часто розповідала про себе і плани на майбутнє. Зараз знаменитість повністю відійшла від стилю з минулого.

Тепер Джолі можна помітити на прогулянках з дітьми виключно в звичайних нарядах, зручному одязі і вільних сукнях або спідницях. Раніше ж їй подобалося вибирати світлий одяг, мінімум макіяжу і вона дивувала сяючим виглядом без хворобливої худорлявості.

Шанувальники згадали про стильну зйомку минулих років, на якій актриса з'явилася в білій футболці і таких же брюках:

"Люблю тебе мій кумир; обожнюю цю картинку ❤; так, моя королева ❤; я люблю тебе; ❤️Люблю тебе❤️; Мені подобається ця фотографія 😘;🔥 😍; може бути будь-якої привабливості😍; я люблю тебе моя богиня 😍 прекрасна актриса мама чудова😍; дуже красива і дуже хороша була", - відповідають в мережі.

Також нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували незвичайне фото зірки, на якому можна побачити її ідеальне обличчя крупним планом.

На фотографії Анджеліна відображена на сірому тлі, вона позує в простій кофтині без зухвалого декольте і голлівудської гламурності, але від того не менш красива і приваблива.

Нагадавши, Анджеліна Джолі на селфі з шанувальниками показала своє справжнє обличчя: ніякої фоторетуші.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі не стала приховувати, наскільки змінилося її обличчя за 20 років кар'єри: "є одне але...".

Також Politeka писала, що Фото Анджеліни Джолі з різницею в 10 років викликали фурор: "у неї хороший пластичний хірург".