Як пише Politeka.net, юний одесит Муаяд Абдельрахім став переможцем вокального шоу"Співають всі". Після цього життя 16-річного хлопця круто змінилася. Він здобув широку популярність: хлопчика впізнають на вулиці.
Муаяд Абдельрахім став активно розвивати свою творчість і блог в Instagram, за яким стежать вже майже 10 тисяч передплатників.
У новому пості він показав відео, як співає пісню просто в супермаркеті, замість мікрофона він використовував упаковку чіпсів, яка навіть підійшла за кольором до його куртки.
"Не заходь в мій Instagram, я видалив свою сторінку. Серце порву навпіл, і полечу ближче до птахів», - співав Муаяд Абдельрахім.
"Пісню Instagram можна співати скрізь", - підписав кадри юний артист.
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Схоже, відео сподобалося його передплатникам.
"Клас", "це точно", "чекаємо релізу", - відреагували на пост фоловери Муаяда Абдельрахима, не забувши і про лайки.
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