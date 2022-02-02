Як повідомляє Politeka.net, популярна ведуча новин на "1+1" Лідія Таран поділилася у своєму Instagram кадрами з дитячої лікарні Охматдит і довела до сліз історією про свої дитячі мрії, а також про мрії маленьких пацієнтів лікарні.

На фотографіях Лідію Таран можна побачити в оточенні дітей, які є пацієнтами Охматдиту. Вони абсолютно різні, хлопчики і дівчатка з непростою долею. Однак, за словами телеведучої, у цих діток є особливий дар – вони не перестають мріяти.

"Днями ми знову повернулися до лікарні Охматдит з @zdiysny_mriyu-діти нам малюють свої мрії! Полетіти на Меркурій, водити танк, поїхати в Артек, заспівати з Юлією Саніною... і я думаю, як же це круто - не втрачати здатність мріяти! Прямо тренувати себе потрібно! Ігнорувати своє раціо і забивати на реальність - і мріяти! Діставати невидимі крила і вперед... Щоб раптом не стати заручником чужих мрій, або взагалі не втратити цей дар!",- поділилася своїми емоціями Лідія.

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