Как сообщает Politeka.net, популярная ведущая новостей на "1+1" Лидия Таран поделилась в своем Instagram кадрами из детской больницы Охматдет и довела до слез историей о своих детских мечтах, а также о мечтах маленьких пациентов больницы.

На фотографиях Лидию Таран можно увидеть в окружении детей, которые являются пациентами Охматдета. Они совершенно разные, мальчики и девочки с непростой судьбой. Однако, по словам телеведущей, у этих деток есть особый дар – они не перестают мечтать.

"На днях мы снова вернулись в больницу Охматдет с @zdiysny_mriyu – дети нам рисуют свои мечты! Улететь на Меркурий, водить танк, поехать в Артек, спеть с Юлией Саниной… И я думаю, как же это круто – не терять способность мечтать! Прямо тренировать себя нужно! Игнорировать свое рацио и забивать на реальность – и мечтать! Доставать невидимые крылья и вперед... Чтобы вдруг не стать заложником чужих мечт, или вообще не потерять этот дар!", - поделилась своими эмоциями Лидия.

Напомним, Звезда 1+1 Лидия Таран решилась на преображение, изумив даже дочку: "Глаза уже улучшила, теперь…".

Как сообщала Politeka, Звезда 1+1 Лидия Таран ушла в отрыв с дочкой, устроив забавные танцы: "Девочки-подружки".

Также Politeka писала, что Звезда 1+1 Лидия Таран нарвалась на жесткую критику, козырнув нарядами: "Одевают ужасно".