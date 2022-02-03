Вікторія Смеюха зараз займається розвитком сольної кар'єри, записуючи хіти, а також буваючи на різних шоу, повідомляє Politeka.net. Про всі успіхи артистка розповідає в Instagram.
Так, співачка опублікувала кадри, на яких вона похвалилася кулінарними здібностями на одному з ранкових шоу. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки) У гості прийшов і колишній чоловік Ірини Білик, хореограф Дмитро Дікусар.
"На цих фото, здається є все, що необхідно для задоволення голодного 😉 чоловіки:
- багато любові☺️
- якісні продукти❗️
- гарний настрій❗️
- безмежна фантазія☺️
Сьогодні приміряла на себе образ зразкової господині 🥰 і мені сподобалося. 👩🏻🍳😋", - написала Вікторія Смеюха.
Публікація швидко зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.
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"Господарочка😍❤️🔥👩🏻🍳 Пощастило Чоловікові🙌", "Ідеальна😍❤️😍😋😊", "Краща наша Викуля ❤️❤️❤️", "Красуня наша🔥🙌❤️", "Красотулька! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Привіт з Харкова!",- написали користувачі Мережі.
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