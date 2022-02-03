Виктория Смеюха сейчас занимается развитием сольной карьеры, записывая хиты, а также бывая на разных шоу, сообщает Politeka.net. Обо всех успехах артистка рассказывает в Инстаграм.
Так, певица опубликовала кадры, на которых она похвасталась кулинарными способностями на одном из утренних шоу. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы) В гости пришел и бывший муж Ирины Билык, хореограф Дмитрий Дикусар.
"На этих фото, кажется есть все, что необходимо для удовлетворения голодного 😉 мужчины:
- много любви❗️
- качественные продукты❗️
- хорошее настроение❗️
- безграничная фантазия❗️
Сегодня примеряла на себя образ образцовой хозяюшки 🥰 и мне понравилось. 👩🏻🍳😋", - написала Виктория Смеюха.
Публикация быстро собрала более 100 лайков и немного комментариев.
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"Хозяюшка😍❤️🔥👩🏻🍳 Повезло Мужчине🙌", "Идеальная😍❤️😍😋😊", "Лучшая наша Викуля ❤️❤️❤️", "Красотка наша🔥🙌❤️", "Красотулька! ❤️ ❤️ ❤️ Привет из Харькова!", - написали пользователи Сети.
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