Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячка-1" і суддя шоу "Україна має талант", розповіла про свої робочі будні й поскаржилася на велику втому.

Ксенія Мішина завоювала велику популярність в Україні, тому не дивно, що її запрошують на різні проекти, пише Politeka.net. Зокрема, не так давно стало відомо, що Ксенія Мішина займається озвученням турецького серіалу.

Свій голос актриса "подарувала" головній героїні Нарі в серіалі "Крила любові"(Оригінальна назва "Дочка посла"). Серіал розповідає про життя двох закоханих, яким доводиться проходити через різні випробування.

У своєму Instagram Ксенія Мішина показала, як займається озвученням в спеціально обладнаній кімнаті.

А після закінчення роботи актриса висловила все, що про це думає:

"Озвучувати турецькі серіали - це скоро я буду вимовляти всі скоромовки цього світу. Енергії нуль. Ось така ось їду додому відпочивати, тому що енергії нуль".

Зазначимо, Ксенія Мішина закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Вона вчилася на акторському факультеті в майстерні Дмитра Богомазова.

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