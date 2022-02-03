Ксенія Мішина завоювала велику популярність в Україні, тому не дивно, що її запрошують на різні проекти, пише Politeka.net. Зокрема, не так давно стало відомо, що Ксенія Мішина займається озвученням турецького серіалу.
Свій голос актриса "подарувала" головній героїні Нарі в серіалі "Крила любові"(Оригінальна назва "Дочка посла"). Серіал розповідає про життя двох закоханих, яким доводиться проходити через різні випробування.
У своєму Instagram Ксенія Мішина показала, як займається озвученням в спеціально обладнаній кімнаті.
А після закінчення роботи актриса висловила все, що про це думає:
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Мішина зустріла нового "холостяка", кадри вже в мережі: "Артемій і Ксенія, це щось..."
Засмучена переможниця "Холостяка" Ганна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було..."
Тіло відомого молодого актора виявлено через тиждень пошуків: "Світ втратив найкраще"
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
"Озвучувати турецькі серіали - це скоро я буду вимовляти всі скоромовки цього світу. Енергії нуль. Ось така ось їду додому відпочивати, тому що енергії нуль".
Зазначимо, Ксенія Мішина закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Вона вчилася на акторському факультеті в майстерні Дмитра Богомазова.
Нагадаємо, Мішина розповіла про своє затишне "гніздечко" , яке купила минулого року
А ще Politeka писала, У Ксенії Мішиної великі зміни в житті після розриву з Еллертом
Також Politeka повідомляла, Ксенія Мішина на емоціях показала, як проходять її будні