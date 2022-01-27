32-летняя Мишина опубликовала свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в студии звукозаписи, передает Politeka.net.
Как известно, Ксения, снявшаяся в популярном сериале "Крепостная", также занимается озвучкой мультфильмов и сериалов. Летом прошлого года в украинский прокат вышел "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес". Ксения подарила свой голос Кэрол Темплтон — маме малышей Тины и Табиты.
Сейчас же звезда озвучивает главную героиню турецкого сериала "Крылья любви" по имени Нарэ.
На кадрах Мишина неожиданно "взвыла": "Когда я его касалась, он отганял меня, как муху".
Получилось очень првдоподобно и ярко, что девушка похвалила саму себя, а также сценаристов за эту емкую фразу: "Гениально)".
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Отметим, на днях героиня "Холостячки" объявила о покупке собственного жилья, о чем очень долго мечтала. Приехав из Севастополя более десяти лет назад поступать на первый курс, Ксения все это время жила на съемных квартирах. Для организации ремонта девушка обратилась к специалистам, с которыми уже начала думать над планировкой и прочими деталями.
"Когда я увидела их вариант, я была в шоке, это было даже круче и оригинальнее, чем мечтало мое сердечко! В общем, пожелайте нам удачи в этом плавании!", - поделилась Мишина.
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