Slavia неодноразово розповідала, що відчувала себе в тіні кар'єри відомого чоловіка Dzidzio, пише Politeka.net. Після розлучення, що сталося торік, співачка вирішила активніше зайнятися своїм просуванням.

Артистка стала випускати пісні й зустрічатися з відомими продюсерами.

У новому пості Ярослава показав, що зустрілася з продюсером Сергієм Грачовим, який, до слова, працює з такими зірками як: Андрієм Данилко, Міша Романова, Сергій Бабкін, Оля Цибульська, Павло Зібров, Анастасія Приходько та багатьма іншими.

Колишня дружина Дзідзьо повідомила довгоочікувану новину для своїх шанувальників:

"Ми з саунд-продюсером, музичним продюсером шоу "МАСКА" @sgrachov зробили хіт. Передаємо вам привіт!

Прем'єра 🔥11 лютого 🔥

Чекаєте?",- написала вона.

Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, Slavia і Дзідзьо розлучилися майже після 20-річних відносин. Артистка розповіла, що колишній чоловік не хотів допомагати їй з розвитком у творчості.

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