Slavia неодноразово розповідала, що відчувала себе в тіні кар'єри відомого чоловіка Dzidzio, пише Politeka.net. Після розлучення, що сталося торік, співачка вирішила активніше зайнятися своїм просуванням.
Артистка стала випускати пісні й зустрічатися з відомими продюсерами.
У новому пості Ярослава показав, що зустрілася з продюсером Сергієм Грачовим, який, до слова, працює з такими зірками як: Андрієм Данилко, Міша Романова, Сергій Бабкін, Оля Цибульська, Павло Зібров, Анастасія Приходько та багатьма іншими.
Колишня дружина Дзідзьо повідомила довгоочікувану новину для своїх шанувальників:
"Ми з саунд-продюсером, музичним продюсером шоу "МАСКА" @sgrachov зробили хіт. Передаємо вам привіт!
Прем'єра 🔥11 лютого 🔥
Чекаєте?",- написала вона.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком: "Ми завжди будемо разом"
Біда сколихнула світ кіно: зірка серіалу "Доктор Хаус" пішов з життя після операції
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.
Зазначимо, Slavia і Дзідзьо розлучилися майже після 20-річних відносин. Артистка розповіла, що колишній чоловік не хотів допомагати їй з розвитком у творчості.
Нагадавши, екс-дружина DZIDZIO Slavia розповіла про хворобу, яку приховувала
Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо Slavia пофасоніла в купальниках на розкішних пляжах Куби
А ще Politeka писала, що Slavia задивилася на колишнього чоловіка DZIDZIO