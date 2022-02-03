Slavia неодноразово розповідала, що відчувала себе в тіні кар'єри відомого чоловіка Dzidzio, пише Politeka.net. Після розлучення, що сталося торік, співачка вирішила активніше зайнятися своїм просуванням.

Артистка стала випускати пісні й зустрічатися з відомими продюсерами.

У новому пості Ярослава показав, що зустрілася з продюсером Сергієм Грачовим, який, до слова, працює з такими зірками як: Андрієм Данилко, Міша Романова, Сергій Бабкін, Оля Цибульська, Павло Зібров, Анастасія Приходько та багатьма іншими.

Колишня дружина Дзідзьо повідомила довгоочікувану новину для своїх шанувальників:

"Ми з саунд-продюсером, музичним продюсером шоу "МАСКА" @sgrachov зробили хіт. Передаємо вам привіт!
Прем'єра 🔥11 лютого 🔥
Чекаєте?",- написала вона.

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Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

Зазначимо, Slavia і Дзідзьо розлучилися майже після 20-річних відносин. Артистка розповіла, що колишній чоловік не хотів допомагати їй з розвитком у творчості.

Славія, Дзідзьо

Нагадавши, екс-дружина DZIDZIO Slavia розповіла про хворобу, яку приховувала

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