Відома співачка та екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в незвичайному вбранні влаштувала танці посеред вулиці та зробила заяву.

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою і наставником у шоу "Голос країни". Нещодавно співачка заявила, що незабаром вийде її новий трек під назвою "raznotsvetnaya", який для неї багато значить. На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва опублікувала нові сторіз. На кадрах співачка крутиться в незвичайному чорному вбранні під уривок нової пісні.

На Дорофєєвій чорний плащ, незвичайні штани з розрізами під бердами, і білий лонгслів. Наряд відмінно підкреслює шикарну фігуру співачки.

"Перший сніппет "raznotsvetnata" вже завтра в ТіК Ток", - розповіла Надя Дорофєєва.

Варто відзначити, що нещодавно співачка зробила собі нове татуювання на нозі з цим словом. Вона розповіла, що для неї це щось нове, знак того і нагадування, що вона смілива, і володіє різними емоціями.

Раніше повідомлялося, стривожений чоловік Дорофєєвої Дантес кинувся до лікаря і з'ясував, що з ним: "З'явилася пляма..."

Також, Полякова і Дорофєєва "зчепилися" на Голосі країни через 17-річну школярку: "Я не здамся без бою"

Politeka розповідала, "Нереальний": у Дорофєєвої з'явився новий молодий красень, заздрить навіть Полякова



