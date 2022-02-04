Як повідомляє Politeka.net, популярний український ведучий і блогер Микита Добринін, який з дружиною і маленьким сином відпочиває на Сейшелах, поділився у своєму Instagram яскравими кадрами з відпочинку. У підписі до своєї публікації блогер поділився роздумами про красу і зовнішність.
Як видно, на нових знімках Микита зображений на пляжі, на одному з кадрів він повис на розлогій пальмі, яка схилилася над пляжем до океану. Перед камерою шоумен з'явився в темних шортах і вільній світлій сорочці.
У підписі до фото Добринін написав: "Мені здається, в плані зовнішності люди діляться на 2 типи: ті, хто вічно женуться за стандартами краси і ті, хто працюють над прийняттям себе (обидва варика – біг без фінішу). Якщо в першому варіанті людина прирікає себе на вічну гонку, адже стандарти оновлюються зі швидкістю світла, то в другому міститься більш правильна тактика. Дуже важливо полюбити себе і прийняти зараз, в моменті. Та й чорт, подобатися всім-неможливо, немає сенсу гнатися за загальним визнанням і перемогами в конкурсах краси".
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Пішла з життя найкрасивіша актриса ХХ століття: "У неї неможливо було не закохатися"
Дочка Куравльова не з'явилася на похоронах, проводили без оплесків: "Але ж любили мільйони"
Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."
Дружину відомого футболіста застрелили на очах у чоловіка: без мами залишилося троє дітей
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав, як ніжиться на відпочинку в тиші: "Не будіть мене!".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Добринін на відпочинку заговорив про жіночий "хейт": "Поясніть мені...".
Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка"Добриніна показала свій справжній характер: "Чоловікові не нудно зате".