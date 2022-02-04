Як повідомляє Politeka.net, популярний український ведучий і блогер Микита Добринін, який з дружиною і маленьким сином відпочиває на Сейшелах, поділився у своєму Instagram яскравими кадрами з відпочинку. У підписі до своєї публікації блогер поділився роздумами про красу і зовнішність.

Як видно, на нових знімках Микита зображений на пляжі, на одному з кадрів він повис на розлогій пальмі, яка схилилася над пляжем до океану. Перед камерою шоумен з'явився в темних шортах і вільній світлій сорочці.

У підписі до фото Добринін написав: "Мені здається, в плані зовнішності люди діляться на 2 типи: ті, хто вічно женуться за стандартами краси і ті, хто працюють над прийняттям себе (обидва варика – біг без фінішу). Якщо в першому варіанті людина прирікає себе на вічну гонку, адже стандарти оновлюються зі швидкістю світла, то в другому міститься більш правильна тактика. Дуже важливо полюбити себе і прийняти зараз, в моменті. Та й чорт, подобатися всім-неможливо, немає сенсу гнатися за загальним визнанням і перемогами в конкурсах краси".

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