Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо популярною актрисою. На просторах соціальних мереж в актриси безліч фан-акаунтів, де показують її фото та обговорюють факти з життя. Цього разу на одній з фан-сторінок опублікували нове фото. На кадрі - розкішна Анджеліна Джолі у чорній сукні без бретелей.

"Краща актриса, ви згодні?", - запитують на акаунті.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Прекрасна", "Моя красуня", "Красива, приголомшлива і дивовижна", "Чудова", "Будь світлою з морем позитивної енергії", "Неймовірна актриса", "Так, я згоден з цим пунктом ❤️вона королева, я люблю її", "Для мене вона найкраща!", "Ти найкраща актриса", "Абсолютно згодна, і найкрасивіша жінка у світі", "Вона найкраща актриса у світі", "Ти виглядаєш красивіше з кожним днем".

Нагадаємо, що нещодавно сама Анджеліна Джолі завела особисту сторінку в Instagram, хоч до цього і відмовлялася від цієї ідеї.

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