Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо популярною актрисою. На просторах соціальних мереж в актриси безліч фан-акаунтів, де показують її фото та обговорюють факти з життя. Цього разу на одній з фан-сторінок опублікували нове фото. На кадрі - розкішна Анджеліна Джолі у чорній сукні без бретелей.
"Краща актриса, ви згодні?", - запитують на акаунті.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Прекрасна", "Моя красуня", "Красива, приголомшлива і дивовижна", "Чудова", "Будь світлою з морем позитивної енергії", "Неймовірна актриса", "Так, я згоден з цим пунктом ❤️вона королева, я люблю її", "Для мене вона найкраща!", "Ти найкраща актриса", "Абсолютно згодна, і найкрасивіша жінка у світі", "Вона найкраща актриса у світі", "Ти виглядаєш красивіше з кожним днем".
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Пішов з життя легенда світу музики, поруч були рідні та друзі: "Ти ніколи не будеш забутий"
Мішина зустріла нового "холостяка", кадри вже в мережі: "Артемій і Ксенія, це щось..."
Засмучена переможниця "Холостяка" Ганна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було..."
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Нагадаємо, що нещодавно сама Анджеліна Джолі завела особисту сторінку в Instagram, хоч до цього і відмовлялася від цієї ідеї.
Раніше повідомлялося, Джолі в білій майці та штанях показала незвично ніжний образ: "Їй підійде і не таке"
Також, Анджеліна Джолі прикувала до себе погляди на фото з ідеальним обличчям: "Прекрасний ангел"
Politeka розповідала, Анджеліна Джолі показала, чим привертати увагу в сукні з вирізом: "Такого ще не вистачає"