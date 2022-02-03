Камалія Захур, яку в Мережі називають найбагатшою співачкою України через заміжжя за пакистанським мільярдером, останні три тижні боролася з недугою.

Стало відомо, який стан 44-річної Камалії зараз. Про це зірка повідомила в мікроблозі в Instagram, поділившись фрагментом запису свого спілкування онлайн з підписниками в TikTok, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Камалія, яка примудрилася підхопити одночасно й коронавірус, і грип, повідомила, що вже знаходиться вдома і відчуває себе набагато краще. Правда, лікування ще триває, включаючи крапельниці.

Співачка, поки хворіла, зробила для себе відкриття - завела аккаунт в TikTok, і дуже цим задоволена.

"І чому я раніше не вела ТікТок?!!! Я вже вдома, але ще отримую крапельниці і лікування. Мені набагато краще! Люблю вас! У ТікТоку мій нік kamaliyazahoor67 Рада бачити всіх! Так, і чекайте скоро прем'єру відразу двох моїх пісень, «Фаталіті» та «Тайм-аут»!", - оголосити Камалія.

У коментарях співачка додатково відповіла на запитання шанувальників про свій стан:

"Камалія!!! А це у тебе, бідній, після відпочинку знову підхопила ковід? 2 слова напиши. Одужуй! Будемо чекати прем'єру твоїх пісень...❤️❤️❤️ - Ковід я навіть не відчула, тільки два дні горло поболіло, а зверху грип А наклався( Після чого ускладнення; двостороннє ураження легенів, фронтит, гайморит і синусит. Коротше, угораздило мене! Вже 3 тижні хворію - Спасибі за відповідь!!! Я дуже рада що ти оджуєш!!! Всій родині здоров'я і щастя. Ти розумничка, і все у тебе буде класно!!😘 👍Ми всі тебе любимо"

"ТікТок вас відкрив з нового боку для мене! Той, хто підказав вам його створити, великий молодець ✊ Залишайтеся такою ж доброю, людяною і ближче до народу! Дуже приємно"

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