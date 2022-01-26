Как пишет Politeka.net, певица Камалия является женой миллиардера с пакистанскими корнями Мохаммада Захура. У пары есть двое детей-близняшек - Арабелла и Мирабелла. Девочки уже радуют своими талантами родителей и даже записались вместе с мамой в новогодней песне. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах в сторис Камалия была на больничной койке. Звезда пела свою песню, записывая видео для ТикТок.

"Моя песня в рекомендациях ТикТок", - написала звезда.

В публикации Камалия решила рассказать, почему в больнице. Как оказалось, артистка была под капельницей.

"Короче, у меня целый букет, осложнений

Двухстороннее Воспаление лёгких, или поражение, как называют ещё, двухсторонний гайморит. Но я в надёжных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета! Целую. Люблю", - написала звезда.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Скорейшего выздоровления", "быстрого тебе выздоровления, Храни тебя Господь и твою семью", "Камалия, держись!!! Здоровья Вам, сил, энергии, терпения и оставайтесь всегда в позитивном настроении!".

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