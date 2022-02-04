Популярна актриса 52-річна Дженніфер Лопес звернулася до своїх шанувальників і показала, що ще здатна витворяти на сцені.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес прославилася як американська актриса і співачка, яка донині радує шанувальників яскравими виступами і хітами. На своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до своїх фанатів, показавши відео зі своїх виступів, яке чергується з моментами, де її шанувальники танцюють (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Минуло 2 роки з перерви між таймами #SuperBowlLIV! З того часу багато чого сталося... світ змінився ... ось чому я особливо вдячна своїм #JLovers за те, що вони такі неймовірні та завжди поруч зі мною. Також …. всі ваші відео #GetRight-це життя!! Я їх люблю!", — зізналася Дженніфер Лопес.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Ікона", "Незабутньо", "2 роки з самого легендарного виступу", "Легенда", "Найкраще шоу в перерві між таймами!", "Дуже вдячний за твоє існування. Ти найкраща. Ми завжди будемо поруч з тобою", "Любимо тебе, королева", "Ти робиш історію".

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