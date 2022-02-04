Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес прославилась как американская актриса и певица, которая по сей день радует поклонников яркими выступлениями и хитами. На своей странице в Инстаграм артистка обратилась к своим фанатам, показав видео со своих выступлений, которое чередуется с моментами, где её поклонники танцуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прошло 2 года с перерыва между таймами #SuperBowlLIV! С тех пор многое произошло… мир изменился… вот почему я особенно благодарна своим #JLovers за то, что они такие невероятные и всегда рядом со мной. Также …. все ваши видео #GetRight - это жизнь!! Я их люблю!", — призналась Дженнифер Лопес.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Икона", "Незабываемо", "2 года с самого легендарного выступления", "Легенда", "Лучшее шоу в перерыве между таймами!", "Очень благодарен за твое существование. Ты лучшая. Мы всегда будем рядом с тобой", "Любит тебя, королева", "Ты делаешь историю".

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