Як передає Politeka.net, Мер'єм Узерлі прославилася як турецька актриса німецького походження. Велику популярність актриса отримала завдяки своїй ролі в серіалі "Величне століття", де грала Хюррем Султан. На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нову серію фото. Мер'єм Узерлі показала кадри з нової фотосесії, де постала в новому образі (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На актрисі незвичайний сарафан, надітий на білу сорочку в візерунках. Також свій образ вона доповнила туфлями на підборах і кардиганом.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Моя любов", "Ти красива", "Красуня", "Розкішна", "Ти така красива, ми тебе дуже любимо", "Королева, любимо тебе", "Як завжди красуня", "Завжди різна моя улюблена красуня Мер'єм, але завжди впізнавана! Просто люблю!", "Красуня султанша", "Як завжди шикарна".

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