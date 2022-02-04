Ілона Гвоздьова і її чоловік бізнесмен Іван Хомячук познайомилися понад 10 років тому, передає Politeka.net. У 2014 році пара одружилася, і зараз виховує двох дітей дочку Валерію і сина Домініка. Хлопчик з'явився на світ у жовтні 2020 року.
У нових сторіс Instagram хореограф зізналася, які висновки зробила після народження другої дитини.
"Знаєте, хлопці, останнім часом ловлю себе на думці, що тільки після народження другої дитини, у свої 33 роки, я дійсно зрозуміла, чого я щиро хочу, куди мені йти, як мені жити, і що мене робить щасливою. Класно це усвідомити", - відверто розповіла зірка.
Також Ілона Гвоздьова записала кілька побажань для своїх шанувальників:
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"Всім бажаю відмінного дня. Не бійтеся мріяти, думати, висловлюватися, не бути схожими на всіх, просто жити в задоволення, а не намагатися відповідати очікуванням інших".
Зазначимо, Ілона Гвоздьова продовжує займатися танцями після відходу з шоу "Танці з зірками".
Нагадаємо, що зірка "Танців з зірками" Гвоздьова не змогла стримати сміх, побачивши танець чоловіка
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