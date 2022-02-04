Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поміркувала про життя, повідомивши, які висновки зробила після народження другої дитини.

Ілона Гвоздьова і її чоловік бізнесмен Іван Хомячук познайомилися понад 10 років тому, передає Politeka.net. У 2014 році пара одружилася, і зараз виховує двох дітей дочку Валерію і сина Домініка. Хлопчик з'явився на світ у жовтні 2020 року.

У нових сторіс Instagram хореограф зізналася, які висновки зробила після народження другої дитини.

"Знаєте, хлопці, останнім часом ловлю себе на думці, що тільки після народження другої дитини, у свої 33 роки, я дійсно зрозуміла, чого я щиро хочу, куди мені йти, як мені жити, і що мене робить щасливою. Класно це усвідомити", - відверто розповіла зірка.

Також Ілона Гвоздьова записала кілька побажань для своїх шанувальників:

"Всім бажаю відмінного дня. Не бійтеся мріяти, думати, висловлюватися, не бути схожими на всіх, просто жити в задоволення, а не намагатися відповідати очікуванням інших".

Зазначимо, Ілона Гвоздьова продовжує займатися танцями після відходу з шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, що зірка "Танців з зірками" Гвоздьова не змогла стримати сміх, побачивши танець чоловіка

Також Politeka писала, що Гвоздьова після повернення в Україну розпливлася в обіймах молодого чоловіка