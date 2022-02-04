Илона Гвоздева и ее муж бизнесмен Иван Хомячук познакомились более 10 лет назад, передает Politeka.net. В 2014 году пара поженилась, и сейчас воспитывает двоих детей дочку Валерию и сына Доминика. Мальчик появился на свет в октябре 2020 года.
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"Знаете, ребят, последнее время ловлю себя на мысли, что только после рождения второго ребенка, в свои 33 года, я действительно поняла, чего я искренне хочу, куда мне идти, как мне жить, и что меня делает счастливой. Классно это осознать", - откровенно рассказала звезда.
Также Илона Гвоздева записала несколько пожеланий для своих поклонников:
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"Всем желаю отличного дня. Не бойтесь мечтать, думать, высказываться, не быть похожими на всех, просто жить в удовольствие, а не стараться соответствовать ожиданиям других".
Отметим, Илона Гвоздева продолжает заниматься танцами после ухода из шоу "Танці з зірками".
Напомним, что звезда "Танців з зірками" Гвоздева не смогла сдержать смех, увидев танец мужа
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