Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила научить мужа танцам во время самоизоляции в другой стране.

Илона Гвоздева вместе с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, отправились в Грузию, где она заразилась коронавирусом, передает Politeka.net.

Сейчас пара находится на самоизоляции в другой стране. Хореограф неоднократно признавалась, что хочет побыстрее приехать к детям, ведь безумно скучает.

А пока супруги стараются скрасить будни в самоизоляции. Так, Илона Гвоздева решила научить мужа танцу для видео в Тик Ток. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Шел 7-й день изоляции и 1-й когда я начала мужа учить танцевать для Тик-Ток🤣", - подписала кадры танцовщица.

Публикация быстро собрала более 7000 просмотров и много комментариев.

"Очень круто! Класссс🔥🔥🔥Вы большие молодцы!!!!❤️", "🔥🔥🔥🔥❤️ Классные", " 😂😂😂 да круто все вышло, вы молодцы 🔥 ", "Главное желание, здорово!👏👏👏", "Приятно и интересно смотреть когда вы танцуете вместе 🙌❤️😍", "У мужа вроде даже лучше получается, чем у вас😂", "Главное- позитив!", - написали пользователи Сети.

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