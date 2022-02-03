Екс-фіналіст проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич Роман Свечкоренко розповів, як себе почуває його нова дівчина Лера.

Як передає Politeka.net, Роман Свечкоренко є відомим блогером і екс-учасником шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Також, нещодавно він засвітився у фільмі Володимира Остапчука - "Любов і блогери".

На своїй сторінці в Instagram Свечкоренко опублікував нові сторіз. На кадрах екс-учасник "Холостячки" тримає на руках свою обраницю Леру.

"Лерка сьогодні залишиться в готелі, погано себе почуває", - розповів Свечкоренко.

Відразу після цього, Романа Свечкоренко розкритикували через те, як він назвав свою дівчину. Екс-учасник "Холостячки" вирішив не мовчати.

"В даному випадку важливо, щоб їй не різало, а не вам. Я її називаю різними приємними словами, на регулярній основі. А що стосується "Лерка", то я навіть питав, як їй. І конкретно їй дуже подобається, коли я її так називаю", - відповів Свечкоренко.

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