Як передає Politeka.net, Роман Свечкоренко є відомим блогером і екс-учасником шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Також, нещодавно він засвітився у фільмі Володимира Остапчука - "Любов і блогери".
На своїй сторінці в Instagram Свечкоренко опублікував нові сторіз. На кадрах екс-учасник "Холостячки" тримає на руках свою обраницю Леру.
"Лерка сьогодні залишиться в готелі, погано себе почуває", - розповів Свечкоренко.
Відразу після цього, Романа Свечкоренко розкритикували через те, як він назвав свою дівчину. Екс-учасник "Холостячки" вирішив не мовчати.
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"В даному випадку важливо, щоб їй не різало, а не вам. Я її називаю різними приємними словами, на регулярній основі. А що стосується "Лерка", то я навіть питав, як їй. І конкретно їй дуже подобається, коли я її так називаю", - відповів Свечкоренко.
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