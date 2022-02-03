Как передает Politeka.net, Роман Свечкоренко является известным блогером и экс-участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Также, недавно он засветился в фильме Владимира Остапчука - "Любовь и блогеры".
На своей странице в Инстаграм Свечкоренко опубликовал новые Сториз. На кадрах экс-участник "Холостячки" держит на руках свою избранницу Леру.
"Лерка сегодня останется в отеле, плохо себя чувствует", — рассказал Свечкоренко.
Сразу после этого, Романа Свечкоренко раскритиковали из-за того, как он назвал свою девушку. Экс-участник "Холостячки" решил не молчать.
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"В данном случае важно, чтобы ей не резало, а не вам. Я её называю разными приятными словами, на регулярной основе. А что касается "Лерка", то я даже спрашивал, как ей. И конкретно ей очень нравится, когда я её так называю", — ответил Свечкоренко.
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