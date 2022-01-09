Бывший участник шоу "Холостячка-2", который ведет блог о психологии, Роман Свечкоренко решил поговорить о свадьбе со своей девушкой и опубликовал соответствующее видео.

На днях Роман Свечкоренко показал свою новую возлюбленную, 21-летнюю Валерию Чернецкую, передает Politeka.net. Блогер теперь регулярно показывает возлюбленную в своем аккаунте, и в этот раз опубликовал видео, на котором заговорил с ней о свадьбе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Бывший участник "Холостячки" прочитал Валерии вопрос подписчицы: "Готовы ли вы вот прямо сейчас выйти замуж?".

"Я готова, но мне кажется все равно всему свое время. Мне всего лишь 21, нужно развиваться и весь фокус пока что направлять на себя, мне кажется", - ответила Валерия.

На вопрос, когда красотка будет готова, та сняла кольцо с пальца и попросила надеть его обратно Романа Свечкоренко, после чего оба поцеловались.

"Согласны с такой позицией🤨", - поинтересовался блогер у своих подписчиков.

"😂ей же 21...конечно, что не готова ....не те времена", "Как ребенок", "Лера, Вы против Ромы - девочка... И это замечательно! 😁", "Какие же вы прекрасные вместе!!❤️ а эта девушка такая красивая, такая милая, такая настоящая🌺", - написали пользователи Сети.

Роман Свечкоренко был женат, у него есть дочь. Пара рассталась давно, но развелась она только в декабре прошлого года.

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