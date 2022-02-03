Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко - популярна українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". А минулого року зірка стала головним хореографом у проекті. Зірка одружена з підприємцем Олексієм Івановим, якому народила сина у 2018 році. Не забуває Шоптенко і про Instagram, де цього разу показала, як повернулася в спортзал.
На кадрах зірка стояла в спортивному костюмі перед дзеркалом. Алена знімала себе на телефон, демонструючи фігуру, над якою їй належить попрацювати.
Після цього артистка показала скелет, який був поруч.
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"Повернулася в зал, але до такого стану доводити себе не збираюся", - написала Олена у своєму сторіс Instagram, натякаючи, що скелетом не хоче стає.
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