Известную танцовщицу и хореографа из "Танців з зірками" Алену Шоптенко сравнили с образом из прошлого, в котором она когда-то выступала.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей и хореографом. В новом сезоне шоу "Танці з зірками", которая успела прославиться на проекте и не раз помогала победить разным артистам. Сейчас танцовщица увлечена продвижением карьеры и далее, а также не забывает о доме.

В этот раз в социальной сети на странице "ЗШ" решили сравнить фото Шоптенко из архива и свежий кадр. По мнению многих, за двадцать лет танцовщица практически не зименилась.

«Елена Шоптенко в 2000-х и сейчас 🔥 Кажется, 34-летняя танцовщица @alena_shoptenko совсем не изменилась. Что скажете? ✨» - сказано в подписи под кадрами с сравнением.

Поклонники поддержали пост:

«Красотка 😘😘💋🥰; Даже лучше стала 🔥❤️🙌; Видно что нормальный человек, природная красота!; Это еще раз доказывает, что красивая женщина с годами становится только лучше! 🔥🔥; Яркий пример природной красоты, вообще не изменилась; Ни чуть-чуть не изменилась. Также красавица».

Известно, что Алена живет рядом с Дмитрием Монатиком, Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой в населенном пункте Крюковщина под Киевом.

На новом фото Алена позировала возле дома, держа рождественский венок. Как можно понять, Шоптенко сейчас активно занята подготовкой к Новому году.

"Обещаю, это последний венок, и останется только оливье", - написала Шоптенко.

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