Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - популярная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезда стала главным хореографом в проекте. Звезда замужем за предпринимателем Алексеем Ивановым, которому родила сына в 2018 году. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где в этот раз показала, как вернулась в спортзал.

На кадрах звезда стояла в спортивном костюме перед зеркалом. Алена снимала себя на телефон, демонстрируя фигуру, над которой ей предстоит поработать.

После этого артистка показала скелет, который был рядом.

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"Вернулась в зал, но до такого состояния доводить себя не собираюсь", - написала Алена в своем сторис Инстаграм, намекая, что скелетом не хочет становится.

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