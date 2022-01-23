Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала, как прошла эффектная фотосессия, в которой она приняла участие.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - популярная украинская танцовщица, которая победила в самом первом сезоне "Танців з зірками". Звезда после этого участвовала еще несколько раз в "танцях", но после седьмого сезона, где танцевала с Олегом Винником и пара покинула проект из-за болезни певца, Алена заявила, что больше не выйдет на паркет. Но в восьмом сезоне Шоптенко пригласили в качестве главного хореографа проекта. Не забывает Алена и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Алена была в платье с вырезами на талии. Звезда позировала у окна, пока работал фотограф.

"Началась череда съемок и это радует", - написала Алена.

На втором сторис Шоптенко уже позировала в другом платье перед зеркалом. Красотка сделала селфи, демонстрируя безупречный образ.

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