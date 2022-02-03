Як передає Politeka.net, головному судді шоу "МастерШеф" Хіменесу-Браво нещодавно виповнилася 50 років. Не дивлячись на свій вік, шеф-кухар відмінно виглядає і підтримує своє тіло в спортивному вигляді. На своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво показав, як проводить ранок буднього дня.
На кадрах шеф-кухар активно займається спортом в тренажерному залі та показує, як підтримує свою форму.
"Тренування допомагає налаштуватися на день", - розповів Ектор Хіменес-Браво.
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Нагадаємо, нещодавно шеф-кухар поскаржився на серйозну проблему. На своїй сторінці Хіменес-Браво розповів про те, що багато блогерів несерйозно ставляться до курсів, які створюють і продають. За словами Ектора, блогери докладають всього мінімальні зусилля, а за підсумком продають не кваліфікований матеріал.
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