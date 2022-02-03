Как передает Politeka.net, главному судье шоу "МастерШеф" Хименесу-Браво недавно исполнилась 50 лет. Не смотря на свой возраст, шеф-повар отлично выглядит и поддерживает своё тело в спортивном виде. На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво показал, как проводит утро буднего дня.

На кадрах шеф-повар активно занимается спортом в тренажерном зале и показывает, как поддерживает свою форму.

"Тренировка помогает настроиться на день", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

Напомним, недавно шеф-повар пожаловался на серьезную проблему. На своей странице Хименес-Браво рассказал о том, что многие блогеры несерьезно относятся к курсам, которые создают и продают. По словам Эктора, блогеры прилагают всего минимальные усилия, а по итогу продают не квалифицированный материал.

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