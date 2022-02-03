Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - популярний український артист і продюсер, який співав довгий час з Настей Каменських. Тепер пара одружилася і будує кожен сольну кар'єру. Настя Каменських взяла собі псевдонім NK, а Потапенко став ПТП. Не забуває Олексій і про Instagram, де за ним стежать майже 2 мільйони людей. В цей раз Потапенко там опублікував сторіс, на яких показав, чим радує дружина його на кухні.

"О, Боже, як вдома добре. Спасибі тобі, Настечка", - сказати Олексій показуючи страви, які приготувала для нього дружина.

А до цього зірка показав стильний образ в бейсболці і з крутим годинником.

"Ми нічого не бачили", "годинник топ", " а наклейку з козирка не треба знімати?", "На руці не видно, але там татуювання Карагодін".

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