Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - популярный украинский артист и продюсер, который пел долгое время с Настей Каменских. Теперь пара женилась и строит каждый сольную карьру. Настя Каменских взяла себе псевдоним NK, а Потапенко стал ПТП. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где за ним следят почти 2 миллиона человек. В этот раз Потапенко там опубликовал сторис, на которых показал, чем радует жена его на кухне.

"О, Боже, как дома хорошо. Спасибо тебе, Настечка", - сказал Алексей показывая блюда, которые приготовила для него жена.

А до этого звезда показал стильный образ в бейсболке и с крутыми часами.

"Мы ничего не видели", "Часы ТОП", "А наклейку с козырька не надо снимать?", "На руке не видно, но там татуировка Карагодин".

Напомним, муж Каменских Потап объяснил, почему позволяет себе выходить на сцену выпившим

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