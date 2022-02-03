Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - популярный украинский артист и продюсер, который пел долгое время с Настей Каменских. Теперь пара женилась и строит каждый сольную карьру. Настя Каменских взяла себе псевдоним NK, а Потапенко стал ПТП. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где за ним следят почти 2 миллиона человек. В этот раз Потапенко там опубликовал сторис, на которых показал, чем радует жена его на кухне.
"О, Боже, как дома хорошо. Спасибо тебе, Настечка", - сказал Алексей показывая блюда, которые приготовила для него жена.
А до этого звезда показал стильный образ в бейсболке и с крутыми часами.
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