Михайло Заливако й Анна Богдан продовжили будувати стосунки після завершення зйомок, пише Politeka.net. Пара відразу після шоу стала жити разом, при цьому приховуючи стосунки, адже фінал програми ще не був показаний..
Красуня веде активно блог в Instagram, і після такої популярності на ТБ в Анни Богдан збільшилася кількість підписників.
Зараз на сторінку зірки Мережі підписані 257 тисяч осіб.
У сторі 2 лютого обраниця "холостяка" повідомила неприємну новину - вона прихворіла, температура піднялася вище 37 градусів, а також захворіло горло. Анна Богдан почала лікування, проте воно не особливо допомогло.
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Вже третього лютого Анна Богдан повідомила, що їй погано.
"Як же я сподівалася, що вилікуюся за день. Сьогодні гірше, ніж вчора", - написала вона, підкріпивши знімок, на якому лежала на ліжку, а поруч з нею кішка Бублик.
Зазначимо, у попередніх постах Анна Богдан розповідала, що багато її знайомих також хворіють.
Примітно, що зараз підвищена сезонна захворюваність.
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