Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану і Тіні Кароль, опублікували яскраве відео, на якому ця парочка запально танцює. Очевидно, ці кадри були зроблені під час зйомок вокального шоу "Голос країни", де Дан і Тіна сиділи в тренерських кріслах. До слова, саме під час і після "Голосу" цій парочці почали приписувати бурхливий роман.
У ролику спочатку показали Балана, який каже, мабуть, учаснику: "Що значить танцюй просто так? Просто так я тільки з Тіною можу танцювати". А потім на відео можна побачити Кароль, яка танцює, а поруч з нею і Дан, який радісно приєднався до неї. Виглядає ця парочка дуже мило і чарівно.
Відзначимо, що деякі фанати досі вірять, що між Тіною Кароль і Даном Баланом є любов і продовжують приписувати їм романтичні відносини. Самі співаки спочатку навіть підігрівали чутки про свій зв'язок, проте кілька місяців тому Балан заявив, що не перебуває з Тіною у відносинах, а все що бачили глядачі на "Голосі країни", не більше ніж симпатія і дружба.
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