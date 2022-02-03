Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним українським артистом. Зірка зараз активно займається творчістю, а в минулому році вирішив почати займатися спортом. На нових сторіс Дантес показав, як у нього починається ранок в день тренування.
"8.36, саме час випробувати магію ранку. Піду на тренування", - сказав Дантес.
Артист був без футболки і знімав сам себе для сторіс.
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Після цього зірка вже був у спортзалі і скакав на скакалці. А потім почав бити кувалдою по шині.
"Ранок", - написав Дантес.
На наступному сторіс Володимир знову був без футболки.
"Повернувся з тренування. І у мене зараз тиждень без цукру... Як і Пепсі, класно все зійшлося", - сказав Дантес, випиваючи напій.
"Гарного дня", - додав артист, після чого сторіс закінчилося.
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