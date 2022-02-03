Артист Володимир Дантес, який одружений на Наді Дорофєєвій, показав, як почався його день з тренування.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним українським артистом. Зірка зараз активно займається творчістю, а в минулому році вирішив почати займатися спортом. На нових сторіс Дантес показав, як у нього починається ранок в день тренування.

"8.36, саме час випробувати магію ранку. Піду на тренування", - сказав Дантес.

Артист був без футболки і знімав сам себе для сторіс.

Після цього зірка вже був у спортзалі і скакав на скакалці. А потім почав бити кувалдою по шині.

"Ранок", - написав Дантес.

На наступному сторіс Володимир знову був без футболки.

"Повернувся з тренування. І у мене зараз тиждень без цукру... Як і Пепсі, класно все зійшлося", - сказав Дантес, випиваючи напій.

"Гарного дня", - додав артист, після чого сторіс закінчилося.

Нагадаємо, стривожений чоловік Дорофєєвої Дантес кинувся до лікаря і з'ясував, що з ним

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес вразив новим визнанням, українці не стрималися

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес жорстко пройшовся по хайпу навколо вагітності Ріанни



