Аліна Гросу ретельно стежить за зовнішністю і за всіма трендами, передає Politeka.net.
На нових фото в Instagram співачка постала з модною зараз кучерявою зачіскою. Ймовірно, це африканське нарощування. Також красуня підкреслила фігуру рожевим корсетом. Ніжний макіяж доповнив образ. В результаті Аліна Гросу виглядала, як лялька, що відразу помітили користувачі Мережі.
"ЧБ або кольорові? Яка нра🤍 # обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣?",- звернулася співачка до шанувальників.
Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Однозначно 1,2,3🙌 вам дуже личить цей ніжний, що підкреслює вашу жіночність, колір❤️", "Як барбі 🔥", "Шикарна 😍🔥", "Ммм дуже красива 😍😍😍", "І ті, і ті🔥🔥🔥", "Бомбезна💃🏻🔥", "Аліна, ви дуже гарна!Фото просто бімба😆👸🌹🌹🌹💖💓", "Усі класні. Але в ЧБ видно душу", - написали користувачі Мережі.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Мішина зустріла нового "холостяка", кадри вже в мережі: "Артемій і Ксенія, це щось..."
Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."
Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Зазначимо, Аліна Гросу зізналася, що займається спортом і дотримується здорового харчування, щоб підтримувати себе у формі. Розтяжка для співачки - ідеальний початок дня.
Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, хто її захищав від Осадчої будинку
Як повідомляла Politeka, Гросу повернулася в батьківський дім і зворушила кадрами з маленьким братом
Також Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася, як готується до свят зі своїм обранцем