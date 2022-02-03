Відома українська співачка й актриса Аліна Гросу, влаштувала фотосесію в корсеті й попросила своїх шанувальників підказати, який знімок краще.

Аліна Гросу ретельно стежить за зовнішністю і за всіма трендами, передає Politeka.net.

На нових фото в Instagram співачка постала з модною зараз кучерявою зачіскою. Ймовірно, це африканське нарощування. Також красуня підкреслила фігуру рожевим корсетом. Ніжний макіяж доповнив образ. В результаті Аліна Гросу виглядала, як лялька, що відразу помітили користувачі Мережі.

"ЧБ або кольорові? Яка нра🤍 # обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣?",- звернулася співачка до шанувальників.

Публікація швидко зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Однозначно 1,2,3🙌 вам дуже личить цей ніжний, що підкреслює вашу жіночність, колір❤️", "Як барбі 🔥", "Шикарна 😍🔥", "Ммм дуже красива 😍😍😍", "І ті, і ті🔥🔥🔥", "Бомбезна💃🏻🔥", "Аліна, ви дуже гарна!Фото просто бімба😆👸🌹🌹🌹💖💓", "Усі класні. Але в ЧБ видно душу", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Аліна Гросу зізналася, що займається спортом і дотримується здорового харчування, щоб підтримувати себе у формі. Розтяжка для співачки - ідеальний початок дня.

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, хто її захищав від Осадчої будинку

Як повідомляла Politeka, Гросу повернулася в батьківський дім і зворушила кадрами з маленьким братом

Також Politeka писала, що Аліна Гросу похвалилася, як готується до свят зі своїм обранцем