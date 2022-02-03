Як передає Politeka.net, Катя Осадча є популярною українською телеведучою. Вона не тільки веде авторське шоу "Світське життя", а й також працює зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим на "Голосі країни". 3 лютого минуло рівно 5 років, як подружжя побралося. З цього приводу Осадча поділилася новим фото з чоловіком і зізналася в почуттях.

"Сьогодні наш спільний маленький ювілей-п'ять років нашому шлюбу. @gorbunovyuriy дякую, що ти у мене є, за п'ять років ми багато встигли :) спасибі за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за всі наші пригоди, далі ще більше! а все інше скажу особисто", - зізналася у своїх почуттях Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів. Також Ольга Сумська та Олександра Зарицька відреагували на зізнання: "Яке зворушливе фото!❤️❤️Щирі вітання молодому подружжю!", "Клас, вітаю", "Інь і Янь! Любові вам багато років!", "Ви прекрасні 😍 нехай спільне життя буде повною чашею любові та задоволення".

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