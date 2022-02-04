Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво успішний україно-канадський бізнесмен і суддя шоу "Майстер Шеф". Зірка вирішив показати, як проходять зйомки на кухні, де він готує. Відео Ектор опублікував у своєму блозі Instagram.

На відео Хіменес-Браво готував, жартував і показував свого домашнього улюбленця.

"Я дуже серйозний на зйомках. Тим часом я:..", - написавши Ектор на початку відео.

"Схоже на мене?", - запитати Ектор.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Як кликати домашнього улюбленця?", "Прямо ваша копія", "Торт з вафельки і крем з ірискою це шедевр від Ектора", "ви дуже крутий", " Лупіта у Вас скрізь в кадрі. Смішно так", "мені на секунду привиділася Стелла", "Ваш торт з ББК Київський, дуже смачний, крем такий ніжний, корж м'який, а горішки доповнюють смак".

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