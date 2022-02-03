Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим і продюсером. Як відомо, на початку 2018-го року він одружився на ведучій Каті Осадчій. 3 лютого вони святкують рівно 5 років шлюбу. З цієї нагоди Горбань поділився новими фото з Катею Осадчою. А під публікацією він зізнався у своїх почуттях до дружини.
"Нашому офіційному шлюбу-5 років!! Неймовірно!! Як один день!! Спасибі тобі кохана за наших діток, за наші будні і вихідні!!! Спасибі за те що ти у мене є!! Я тебе люблю!"—- зізнався в почуттях Юрій Горбунов.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією:" самий початок"," вітаю, ви великі молодці", " прийміть привітання з ювілеєм !!! Час летить швидко. Щастя вам і любові побільше !", "Довгих і щасливих років разом❤️в гармонії і взаєморозумінні","Вітаю 🎉 Будьте завжди щасливі", "вітаємо, довгих вам років життя", "ви Класні, прийміть поздоровлення".
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