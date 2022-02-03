Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий 55-річний український співак Віктор Павлик показав, як проводить час без молодої дружини і дитини.
"Вітаю всіх, шановні панове. Сьогодні четвер, а це значить, банний день. Вдалося мені вирватися сьогодні, слава Богу. Паримося з хлопцями. Фух. У здоровому тілі здоровий дух", - звернувся артист до шанувальників.
Віктор Павлик записав звернення, перебуваючи вже в лазні.
Відзначити, Віктор Павлик любитель попаритися в лазні. Часто він навіть святкує там свій день народження.
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Як відомо, Віктор Павлик і Катерина Репяхова побралися в 2020 році, а в червні 2021 року 27-річна дружина подарувала артисту сина, якого назвали Михайлом. Для реп'яха хлопчик став первістком. А у Павлика вже є діти від попередніх шлюбів (Катерина стала четвертою дружиною артиста).
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