Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відомий 55-річний український співак Віктор Павлик показав, як проводить час без молодої дружини і дитини.

"Вітаю всіх, шановні панове. Сьогодні четвер, а це значить, банний день. Вдалося мені вирватися сьогодні, слава Богу. Паримося з хлопцями. Фух. У здоровому тілі здоровий дух", - звернувся артист до шанувальників.

Віктор Павлик записав звернення, перебуваючи вже в лазні.

Відзначити, Віктор Павлик любитель попаритися в лазні. Часто він навіть святкує там свій день народження.

Як відомо, Віктор Павлик і Катерина Репяхова побралися в 2020 році, а в червні 2021 року 27-річна дружина подарувала артисту сина, якого назвали Михайлом. Для реп'яха хлопчик став первістком. А у Павлика вже є діти від попередніх шлюбів (Катерина стала четвертою дружиною артиста).

Нагадаємо незадоволена дружина Віктора Павлика не змогла витратити тисячу гривень за вакцинацію: "я в шоці..."

Як повідомляла Politeka, Дружина Віктора Павлика в напівпрозорому боді показала вагітний животик з різних ракурсів: "під ключ"

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика повідомила про стан їхнього семимісячного сина "Два діагнози"