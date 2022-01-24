Відомий український артист Віктор Павлік поділився милими кадрами зі своєю хрещеницею Оленою Чукаленко, яка потрапила в команду Олі Полякової на вокальному шоу "Голос країни".

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант і молодий батько Віктор Павлік, який взяв у дружини свою молоду асистентку Катерину Репяхову, поділився в Instagram-сторіс кадрами зі своєю хрещеницею Оленою Чукаленко. Виявилося, що дівчина прийшла на "Голос країни", успішно виступила і потрапила в команду Олі Полякової. Своїм постом Павлік вирішив підтримати Олену.

Так, Віктор виклав скріншот з візиткою Олени на шоу, в якій повідомляється, що дівчина виконала на сцені "Голосу" дуетний хіт Тіни Кароль і Юлії Саніної "Вільна" і потрапила в команду Олі Полякової.

Також Павлік показав фотоколаж, на якому показав себе з Чукаленко. На одному кадрі Олена позує на руках артиста ще маленькою, а друге фото з весілля дівчини, де вона красива наречена в розкішній білій сукні.

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