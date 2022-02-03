Екс-"Холостяк" Микита Добринін розповів про проблему, з якою зіткнувся під час відпочинку на Сейшельських островах разом з сім'єю.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін прославився завдяки своїй роботі на радіо та участі в реаліті-шоу "Холостяк". Як відомо, нещодавно вони разом зі своєю дружиною Дашею квітковою і сином Левом (зараз хлопчикові півроку) на Сейшельські острови. На своїй сторінці в Instagram Добринін поділився новим фото. На кадрі екс-"Холостяк" постав перед камерою у світлих шортах і чорній футболці. Також свій образ він доповнив сонцезахисними окулярами. Під публікацією Микита Добринін поскаржився на проблему, з якою зіткнувся на відпочинку на островах.

"Тільки ледачий не помітить, як сильно я обгорів. А хтось каже, що на Сейшелах не сезон", - поскаржився на проблему Микита Добринін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Яка гарна фотографія! І чіткість камери 😍 а ви гелі ще обробляєте фото?", "Вогонь", "Шорти клас", "Класно, респект".

Нагадаємо, що нещодавно Добринін нещодавно показав, як він без футболки насолоджується відпочинком під сонцем. Варто відзначити, що після цього моменту він і міг згоріти на сонці.

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